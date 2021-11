«The World’s Fair Necklace» – Mit dieser 30-Millionen-Dollar Kette schreibt Tiffany Geschichte

Diese Kette hat ein saftiges Preisschild. Instagram/Highsnobiety

Teuerste Halskette : Mit dieser 30-Millionen-Kette schreibt Tiffany Geschichte

Tiffany & Co. enthüllt in Dubai die bisher teuerste Kette, die der Schmuckbrand zum Kauf anbietet. Das Stück ist mit 578 Diamanten in Platin gefasst und wird auf 30 Millionen Dollar geschätzt.