München: Richard Mille-Uhr vom Handgelenk gerissen – Täter flüchtig

Eine Uhr des Typs «Richard Mille RM55 White Legend» wurde einem jungen Thailänder in München gestohlen.

Einem 22-jährigen Thailänder wurde am helllichten Tag eine Luxusuhr vom Handgelenk gerissen.

Zugegeben, die wenigsten können sich eine Uhr in diesem Preissegment leisten: Für Richard Mille -Uhren muss man Summen im sechsstelligen Bereich hinblättern. Für den 22-jährigen Thailänder, der tagsüber auf der Münchener Luxusmeile Maximilianstrasse flanierte, wurde das nun zum Verhängnis. Ein Unbekannter riss ihm die Uhr vom Handgelenk .

Laut der «Bild» handelt es sich um das Modell «Richard Mille RM55 White Legend» – im Netz wird die Uhr für 410’000 Dollar feilgeboten – umgerechnet circa 355’000 Franken. Die Polizei dagegen gibt sich weniger konkret, was den Wert der Uhr angeht (über 100’000 Euro), viel ist das aber immer noch. Der junge Thailänder verfolgte den Dieb zwar noch ein Stück, fassen konnte er ihn aber nicht. Zufällig kamen ihm Polizisten entgegen – die Polizei leitete daraufhin umfangreiche Fahndungsmassnahmen ein, über zehn Patrouillen waren beteiligt.

Neue Masche «Uhren-Klau»?

Bereits vor zwei Wochen wurde einem anderen Mann seine Luxusuhr vom Handgelenk gerissen: Der 46-jährige Münchner war zusammen mit seiner Begleitung auf dem Weg nach Hause in den Münchner Stadtteil Schwabing. Auch hier riss ihm auf einmal ein Unbekannter seine Uhr vom Handgelenk – ebenfalls ein Modell der Marke Richard Mille im Wert von 140’000 Euro. Das Opfer verfolgte den Dieb, stellte ihn, es kam zu einem Handgemenge, bei dem der Münchner zu Boden ging. Dann entkam der Täter, indem er bei seinem potentiellen Komplizen auf den Motorroller sprang.

Per «High-Five» die Uhr gestohlen

Ein weiterer Fall ereignete sich Anfang Juni, ebenfalls in der bayrischen Landeshauptstadt – «Hallo München» berichtete. Hier wurde ein 65-jähriger Mann zum Opfer: Er stieg in die U-Bahn, als ihn ein etwa 25-jähriger Mann zum High Five aufforderte. Da der ältere Herr dachte, dass es sich um einen Spass handelt, machte er mit. Der Täter zog ihn daraufhin zu sich und entwendete ihm geschickt die Uhr – dem Opfer fiel es erst auf, als der Täter bereits aus der U-Bahn gestiegen ist.