Nevada, USA: Hilfssheriffs befreien Schwarzbär aus Auto 

Nachdem er ein Seil an der Autotür befestigt hat, zieht er die Türe aus einer sicheren Entfernung auf…

In Aufnahmen des Hilfssheriffs ist zu sehen, wie der Mann den Bären befreit.

In einem Wohngebiet im Bundesstaat Nevada hatte sich ein Bär in einem Auto eingesperrt.

Einfallsreiche Hilfssheriffs haben einen Schwarzbären in den USA aus einer Notlage befreit. Offenbar auf der Suche nach Futter, war das Tier in einem Wohngebiet im Bezirk Washoe im Bundesstaat Nevada in einen Wagen geklettert, als die Autotür zufiel. Die alarmierten Hilfssheriffs mussten improvisieren, um das gefangene Tier zu befreien.