Luzerner Kantonsspital als Pionier: Mit dieser App erhalten Patienten vollen Einblick in ihre Behandlungen

In der Digitalisierung hat das Luzerner Kantonsspital eine Pionierrolle in der Schweiz übernommen.

Auch in der medizinischen Behandlung kommt man nicht mehr um die Digitalisierung herum: Eine Vorreiterrolle in der Schweiz hat das Luzerner Kantonsspital mit dem Patientenportal «Mein Luks» übernommen. Das Spital spricht von einer Erfolgsgeschichte: In der Zwischenzeit sind über 137’000 Patienten und Patientinnen auf dem Portal registriert. Über die App des Portals können Patienten und Patientinnen an allen Standorten des Luks rund um die Uhr durch ihre Behandlung begleitet werden. Zugriff gibt es etwa auf die persönlichen Medikationen, Testresultate und Befunde, Behandlungsschritte und Arztberichte sowie Rechnungen. Vor Arztterminen sind auch Checklisten vorhanden, die für die Vorbereitung hilfreich sind, eine Übersicht der Termine und die Möglichkeit, solche zu buchen. Auch gibt es im Bereich der Nachrichten für Patienten und Patientinnen die Möglichkeit zum Chatten mit dem Betreuungsteam oder bei der Organisation bei Impfterminen. «Sehr hilfreich war die App mit den Covid-19-Tests und -Impfungen», schreibt das Luks auf Anfrage. Dies bestätigen wohl auch die 1,7 Millionen Zugriffe auf «Mein Luks» im Jahr 2021. Eingeführt wurde das System stufenweise seit November 2019.