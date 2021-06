Swiss Climate Challenge - Mit dieser App sammelst du Punkte fürs Klima

Rund 50 Prozent der persönlichen CO₂-Emissionen werden durch Mobilität verursacht – also jedesmal, wenn du von A nach B kommen willst. Genau dort setzt die Swiss Climate Challenge und die dazugehörige App an: Die App misst den ökolgischen Fussabdruck und soll damit Anreize schaffen, ihn zu verringern.

Nutzt du also ein Pedalo anstatt eines Kursschiffes oder fährst Velo statt Auto, kannst du in der App Punkte sammeln. Erreichen die teilnehmenden Schweizerinnen und Schweizer bis Ende Juni 100’000 Punkte, gehen 100’000 Franken an zertifizierte Klimaschutzprojekte.