Trinkgeld: Mit dieser App soll der Kunde das Trinkgeld direkt der Bedienung überweisen

Trinkgeldzahlungen mit Karte nehmen zu, Bargeld verliert an Bedeutung.

Ein Start-Up will die Trinkgeld-Kultur revolutionieren.

Das Start-up «Thank U» will die Schweizer Trinkgeld-Kultur revolutionieren. «Wir wollen mehr Transparenz», erzählt Gründer Jürg Fehr. Ihr Ziel sei es, dass das Trinkgeld dort ankomme, wo es der Konsument und die Konsumentin möchte. «Es gibt heute digitale Bezahlmethoden, doch viele sind sich nicht bewusst, dass dabei Gebühren anfallen», sagt Fehr. Laut Gastrosuisse wird bei jeder Kartentransaktion eine Kommission abgezogen, welche den Kartenanbietern zusteht. Weiter sei kaum nachvollziehbar, wo das Geld genau hingehe und wie es unter den Mitarbeitenden verteilt werde.

Die Idee für eine App-Lösung kam dem 42-Jährigen beim Coiffeurbesuch: «Ich wollte meiner Coiffeuse ein Trinkgeld geben, weil sie ihre Arbeit gut gemacht hat, hatte aber kein Bargeld dabei.» Die einzige Möglichkeit wäre gewesen, der Coiffeuse per Twint etwas zu überweisen. «Doch das Trinkgeld soll ja ordnungsgemäss besteuert werden und trotzdem vollumfänglich dort ankommen, wo ich es möchte.» Das sei die Idee hinter «Thank U».

So funktioniert die App

Und so funktioniert es: Per QR-Code kann der Kunde die Person auswählen, welcher sie gerne Trinkgeld zukommen lassen würde. Das kann im Restaurant der Hilfskoch oder auch der Reinigungskraft sein. «Alle Mitarbeitenden, die für das Unternehmen arbeiten, können ein Profil machen. So sieht der Kunde, wer alles mitgearbeitet hat und kann entscheiden, wem er wie viel Trinkgeld geben will.»