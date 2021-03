Es geht los! In Bulgarien startet die Schweizer Nationalmannschaft in die WM-Quali für Katar 2022. Nach dem Spiel in Sofia steht am Sonntag in St. Gallen das Duell mit Litauen auf dem Programm. Will sich die Nati für das Turnier in Katar qualifizieren, braucht es wohl sechs Punkte aus den beiden Spielen. Die weiteren Gruppengegner heissen Italien und Nordirland.