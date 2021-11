«Spielen auf Sieg» - Mit dieser Aufstellung will Nati-Trainer Murat Yakin Italien knacken

1 / 4 Murat Yakin lässt sich vor dem Knüller gegen Italien nicht in die Karten blicken. Claudio Thoma/freshfocus «Wir wollen Vollgas geben und das Spiel gewinnen», sagt der Nati-Coach. Claudio Thoma/freshfocus Mario Gavranovic, Andi Zeqiri oder … Claudio Thoma/freshfocus

Darum gehts Am Freitagabend trifft die Nati in der WM-Quali auswärts auf Italien.

Auf grosse Überraschungen wird Murat Yakin gegen den Europameister wohl verzichten.

Für Xherdan Shaqiri ist es das grösste Spiel des Jahres.

«Es ist das Spiel des Jahres» – Europameister-Trainer Roberto Mancini und Nati-Captain Xherdan Shaqiri sind sich vor dem WM-Quali-Showdown einig. Fussballfans dürfen am Freitagabend im Stadio Olimpico in Rom einen Kracher erwarten – und eine Revanche für das vernichtende 0:3 während der EM. «Dieses Spiel haben wir nicht vergessen. Heute sind wir aber mit einem anderen Gefühl und einer anderen Ausgangslage da. Wir wollen das EM-Spiel wiedergutmachen», so Shaqiri. Das Ziel? Ein Sieg und – zumindest bis Montag – der erste Platz in der WM-Quali-Gruppe für Katar 2022. «Wir haben eine grosse Chance, das Spiel morgen zu gewinnen. Wenn wir alle über unsere Grenzen hinausgehen, können wir etwas Schönes erreichen», kündigt der Nati-Captain an. Das Verletzungspech der Nati will der Lyon-Star nicht als Alibi gelten lassen für Freitag. «So ist Fussball, Verletzungen gehören dazu. Uns fehlen wichtige Spieler, aber so haben andere Spieler eine Chance und können in eine wichtige Rolle schlüpfen.»

Sein Trainer Murat Yakin sieht das genauso, denn auch bei den Italienern fallen mehrere Leistungsträger aus. Auf die Frage, wer am Freitag mehr unter den Verletzungen leiden werde, sagt Yakin: «Ich hoffe, dass niemand leiden muss. Wir sind bereit, den Kampf anzunehmen. Wir haben ein gutes Team und können frisch aufspielen. Wir wollen Vollgas geben und das Spiel gewinnen.» Seine Aufstellung habe er im Kopf – doch verraten will er nichts. Nur soviel: «Sich nur auf die Defensive zu verlassen, wäre fatal. Wir müssen Risiken nehmen, wenn wir etwas erreichen wollen.» Wenn man Erster in der Gruppe werden wolle, müsse man am Freitag gewinnen.

Echter Stürmer in der Startelf – oder nicht?

Die ganz grosse Überraschung wird Yakin in der Aufstellung aber nicht aus dem Hut zaubern. Die jungen Talente aus der U21 hätten Luft schnuppern können, «dass sie jetzt schon bereit sind, ist eher unwahrscheinlich», so der Nati-Coach. Captain Shaqiri freut sich dennoch über die neue, junge Garde bei der Nati: «Die kommen mit sehr viel Freude und verstecken sich nicht. Sie machen uns erfahrene Spieler auch wieder etwas jünger. Es kommen gute Spieler nach, die Qualität ist gestiegen. Die Zukunft sieht gut aus.»

Was die Aufstellung betrifft, deuten sich also zwei mögliche Szenarien an. Entweder ein 4-2-3-1 mit Gavranovic, Zeqiri oder Okafor als echten Stürmer oder ein 4-3-3 mit Shaqiri, Steffen und Vargas oder Okafor vorne – also keiner echten Spitze. Auch die 20-Minuten-Community favorisiert diese zwei Aufstellungen im Rahmen einer Umfrage. Im Mittelfeld sind Remo Freuler und Denis Zakaria gesetzt. Entscheidet sich Yakin für eine Aufstellung ohne Sturmspitze, dürfte wie schon im Hinspiel Fabian Frei in die Mannschaft rücken. Die Viererkette besteht aus Widmer (erhält wohl den Vorzug gegenüber Mbabu), Akanji, Schär und Rodriguez.

Egal welche Startelf Yakin ins Rennen schickt in Rom, sie wird über ihre Grenzen hinausgehen müssen. «Es ist ein grosses Spiel. Und solche Spiele werden von grossen Spielern entschieden», so der Nati-Trainer. Er wolle die Partie gegen den Europameister aber auch geniessen. Und wenn es nach seinem Captain geht, darf er nicht weniger als das «Spiel des Jahres» erwarten auf dem Spielfeld.