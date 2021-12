Jetzt aber schnell - Mit dieser Deko zieht endlich Weihnachtsstimmung ein

Der Countdown ist nun aber wirklich in vollem Gange. Wer am vierten Advent noch immer nicht für Budenzauber in den eigenen vier Wänden gesorgt hat, legt jetzt mithilfe dieser Inspiration bitte den Turbo ein. Los gehts!

Es ist nie zu spät. Das gilt für das Lernen von neuen Dingen, den Einstieg in die Welt der sportlichen Betätigung – und das weihnachtliche Dekorieren der Wohnung. Nein, selbst am vierten Advent zählt die Ausrede «jetzt lohnt es sich auch nicht mehr» noch nicht . Denn eigentlich lohnt es sich jetzt erst recht. In ein paar Tagen soll schliesslich der Baum erleuchten, es sollen sich Geschenke stapeln, es soll festlich geschmaust und mit den Liebsten angestossen werden. Na kommt schon, da wäre so ein bisschen Stimmung drum herum doch eigentlich ganz nett. Wie ihr auf die Schnelle noch für das perfekte Ambiente sorgt? Na so:

Den grünen Daumen walten lassen

D ie schlechte N a chricht zuerst: Da s mit dem wöchentlichen Anzünden der Kerzen h abt ihr jetzt tatsächlich verpasst . Die gute Nachricht: Ein Adventskranz macht sich trotzdem noch schön . Nämlich als Tischdeko, Schmuck an der Tür oder hängend von der Decke. Auch Mistelzweige und Stechpalmen symbolisieren sofort: Hier ist Weihnachten.

Auch ohne Kerzen die beste Weihnachtsdeko: Kranz «Wintergrün» von Fleurop, ø 35cm, Fr. 39. – via fleurop-home.ch Fleurop Wäre Weihnachten ein Geschenkband, es wäre rot und aus Samt. Von Depot, Fr. 11.95 via depot-online.ch Depot Bauchige Bodenvase aus recyceltem Glas. Von HD Collection, Fr. 99.99 via westwingnow.ch WestwingNow

Werdet kreativ

Im Leben fällt einem bekanntlich selten was in den Schoss. Das gilt auch für hemmungslose Weihnachtsglücksgefühle. Gut, dass man sich aber so ziemlich alles erarbeiten kann. Das gilt auch für hemmungslose Weihnachtsglücksgefühle. Wie das ? Basteln, basteln, basteln. Das ist e rstens e ine willkommene Alternative zum endlosen Netflix-Streamen (kann im Notfall aber auch parallel erledigt werden), weckt zweitens Kindheitserinnerungen und macht d rittens d as Ergebnis , aka die Deko , gleich doppelt schön.

Schmucke Grundlage für euren DIY-Kranz: Holzringe im 3er-Set von Depot, Fr. 11.95 via depot-online.ch Depot Hübsches Baumwollband zum Aufhängen von selbst gemachtem Weihnachtsschmuck von I Am Creative, Fr. 6.95 via doitgarden.ch Do It + Garden Migros Modelliermasse für Baumanhänger & Co. von Hobby Time. Fr. 5.95 via jumbo.ch Jumbo

Tischlein deck dich

Ihr wollt nun wirklich so gar nichts an festlichem Firlefanz in Sichtweite haben? Na gut … #Grinch. Dann legt ihr euch aber wenigsten s i n Sachen Tischdeko so richtig ins Zeug. O der ?! Wir schwören, dass das Fondue Chinoise erst besonders lecker wird, wenn ihr es zwischen Z weigen, Tannenzapfen und winterlichen Früchten serviert. Wer noch immer Zweifel hat, darf sich gern von diesen drei hieb- und stichfesten Beweise n überzeugen lassen .

Festliche Glasuntersetzer aus Filz im 4er-Set von H&M Home, Fr. 3.95 via hm.com H&M 30-teiliges Besteck-Set «Glam Chic» von Homeware Professional, Fr. 69.90 via pfister.ch Pfister Stilvolle Leinenservietten in Olivgrün von Hessnatur, Fr. 31.95 via hessnatur.com Hessnatur

Schreibt uns in die Kommentare, welche Deko bei euch auf der Stelle Weihnachtsgefühle auslöst.