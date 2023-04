Bottrop: 25-Jähriger von Internetbekanntschaft ausgeraubt

Die beiden maskierten Angreifer und die Frau ergriffen nach dem versuchten Raub in einem Fiat 500 die Flucht. (Symbolbild)

Sie diente bei einem Raubüberfall auf einen 25-Jährigen als Lockvogel. Die beiden lernten sich über Snapchat kennen und trafen sich später auf einem Parkplatz in seinem Auto.

Ein 25-Jähriger aus der deutschen Stadt Bottrop verabredete sich kürzlich mit einer Frau, die er über Snapchat kennengelernt hatte. Das Treffen fand um 1 Uhr morgens auf einem Parkplatz in seinem Auto statt, wie das Polizeipräsidium Recklinghausen in einer Mitteilung schreibt. Nachdem die beiden bereits einige Zeit im Auto verbracht hatten, stieg der 25-Jährige irgendwann aus dem Fahrzeug aus. Dann der Schock: Zwei maskierte Männer griffen ihn an und verlangten seine Wertsachen.