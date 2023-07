Haarspange: Darum solltest du beim Autofahren keine Haarklammern tragen

Tiktokerin Paisley erlitt wegen einer Haarklammer bei einem Unfall schwere Verletzungen am Hinterkopf.

In den sozialen Medien warnen mehrere junge Frauen davor, Haarklammern beim Autofahren zu tragen.

Niemals hätte Paisley gedacht, dass ihre modische Haarklammer schwere Verletzung an ihrem Kopf verursachen könnte. Die Tiktokerin teilt mehrere schockierende Videos, in denen sie zeigt, wie die Haarspange in einem Autounfall zum Verhängnis wurde. Über 56 Millionen Mal wurde eines dieser Videos angeschaut.

Die Amerikanerin aus Mississippi ist nicht die Einzige. Auch die 19-jährige Jeena Panesar berichtet gegenüber BBC von schweren Verletzungen, die sie aufgrund des Tragens einer Haarspange während eines Autounfalls erlitt. Auf Tiktok warnen nun mehrere junge Frauen vor dem Tragen von Hairclips während des Autofahrens.