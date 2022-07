Mit dieser Geheimwaffe will Nils Nielsen an der EM für Furore sorgen

An der Europameisterschaft will er mit ihr reüssieren.

Der Mann, der die Schweizer Nati an die EM 2022 in England geführt hat, ist Grönländer. Mit fünf Jahren kam er nach Dänemark, wo er auf der kleinen Ostsee-Insel Arrö aufwuchs. Der Däne träumte von einer Fussballer-Karriere, doch das Schicksal hatte andere Pläne mit ihm. Eine schwere Rückenverletzung mit 20 liess seinen Traum zerplatzen. Nüchtern meint der Nati-Coach: «Es war nie realistisch, dass ich ein Top-Spieler werde.»

Nielsen schrieb ein Buch

Nach einem kurzen Stopp bei den chinesischen U-20-Frauen übernahm der 50-Jährige 2019 die Schweizer Frauen-Nati. Nach einem Krimi im EM-Playoff gegen Tschechien spielt die Schweiz nun in einer Hammer-Gruppe gegen Portugal sowie die Turnierfavoritinnen Schweden und Niederlande. «Wenn wir 110 Prozent geben, dann kommen wir auch weiter in der Gruppe», so Nielsen. Es wäre das erste Mal, dass die Schweizerinnen an einer WM oder EM einen Viertelfinal erreichen würden.

«Ich hoffe, dass wir in den Final kommen»

Nielsen ist, wie er erzählt, mit einem positiven Gefühl in den Flieger nach England gestiegen. Trotz zwei herber Testspiel-Klatschen vor dem Turnier mit elf Gegentoren und null eigenen Treffern. Nach der 0:4-Pleite gegen die Engländerinnen witzelt er: «Das Toreschiessen können die Stürmerinnen ja gegen Portugal nachholen.» Zudem verweist er darauf, dass die Däninnen 2017 auch zweimal vor der EM verloren hätten. Nielsen: «Ich hoffe, dass wir in den Final kommen und dann gegen Dänemark spielen.»

Es wäre eine grosse Sensation. Eine, die dem Frauenfussball in der Schweiz einen enormen Push geben könnte. Apropos Frauenfussball – das Fördern desselbigen liegt Nielsen sehr am Herzen: «Es kann nicht sein, dass es so grosse Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt. Als Vater oder Mutter würde man doch nie akzeptieren, wenn in der Schule die Tochter schlechter behandelt wird als der Sohn.» Oft hätten Buben in der Schweiz beste Trainingsbedingungen und Mädchen müssten sich auf der Toilette umziehen. Und weiter: «Die Menschen in der Schweiz müssen aufwachen. Denn das Problem ist: Viele denken nicht darüber nach.»