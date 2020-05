Lohnkürzung wegen Corona

Mit dieser Geste dankt der YB-Staff seinen Spielern für den Lohnverzicht

Die erste Mannschaft der Young Boys verzichtet während der Krise auf einen Teil ihres Gehalts, um die Lohneinbussen der übrigen Angestellten zu kompensieren. Jetzt bedankt sich der Staff mit einer Überraschungsaktion für die selbstlose Geste.

Der Lohnverzicht ermöglichte es, die Klubkasse zu entlasten und die Lohnausfälle der übrigen YB-Mitarbeitenden für die Monate Mai und Juni zu kompensieren. In der Mitte des Sektors C wurde deswegen vom Staff ein grosses «Danke» in gelber Schrift angebracht. Die Spieler der Young Boys schienen sich über die Geste zu freuen, wie einem Foto zu entnehmen ist, das kurz nach der Aktion aufgenommen wurde.