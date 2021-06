Mit dieser irren Statistik hievt sich Shaqiri auf eine Stufe mit Ronaldo

Shaqiri antwortete gegen die Türkei auf die Nörgler so, wie es ein Xherdan Shaqiri schon mehrfach eindrücklich tat. Er lieferte seine beste Leistung dann ab, wenn sie am meisten gefragt ist und wenn die halbe Fussball-Welt mit Argusaugen auf ihn schaut. Wie wichtig der Basler für die Schweizer Nati ist, zeigt sich auch an folgender Statistik: Seit 2014 war Shaqiri an 53% der Schweizer Tore an grossen Turnieren direkt beteiligt. Mit sieben Toren und drei Assists bei insgesamt 19 Treffern der Schweiz in diesem Zeitraum hat der Kraftwürfel einen immensen Anteil am Erfolg der Nationalmannschaft.