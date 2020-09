Mobiles Messgerät : Mit dieser Lasercam will die Kapo Uri künftig Bergraser jagen

In Uri gabs in den letzten Monaten mehrere Meldungen über Rennen auf Strassen. Mit einem neuen mobilen Messgerät will die Kapo künftig Verkehrssünder fassen.

Auf Urner Passstrassen sind in den vergangenen Monaten mehrere Meldungen von gefährlichen Auto- und Töffrennen registriert worden. Die Urner Kantonspolizei will ein neues Gerät anschaffen, um mobile Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen.

Die Urner Landrätin Karin Gaiser (CVP) wollte in der Fragestunde von der Regierung wissen, was sie gegen die «Rennen» auf den Passstrassen unternehme. Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti (SP) sagte, der Polizei seien jüngst 14 Vorfälle gemeldet worden mit Auto- und Töfffahrern, die auf Passstrassen zu schnell oder gefährlich unterwegs gewesen seien.

Mehr Unfälle vor den Sommerferien

Fünf dieser Meldungen betrafen den Sustenpass, drei die Strecke am Klausenpass. Diese lauteten etwa: «Mercedes-Fahrer machen ein Rennen», «Töff mit gefährlicher Fahrweise» oder «zwei Porsche veranstalten Rennen».

Nach einem markanten Anstieg von Verkehrsunfällen vor den Sommerferien habe die Polizei die Präsenz erhöht. Zudem mache sie Kontrollen auf Passstrassen bei tiefem Verkehrsaufkommen. Allerdings stehe ihr im Bereich der mobilen Kontrollen kein optimales Messgerät zur Verfügung. Ein solches sei aber evaluiert und die Anschaffung budgetiert. Dabei handle es sich um eine sogenannte Lasercam 4, wie es bei der Medienstelle der Kapo Uri auf Anfrage hiess.