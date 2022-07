Mit fairem Datenhandel will die App «Bits about Me» dem CO2 den Kampf ansagen. Nun können Userinnen und User sogar mit Daten in ihre Klimabilanz investieren.

1 / 5 Mithilfe der App «Bits about Me» lässt sich der persönliche CO2-Fussabdruck bestimmen. Daraus lassen sich individuelle Tipps zur Optimierung des eigenen Treibhausgasverbrauches ableiten. Tamara Marie Johnson Die App nutzt Userdaten, um den CO2-Verbrauch zu berechnen. Fairer Datenhandel wird dabei grossgeschrieben. Tamara Marie Johnson Neu bekommt man Cashback für seine Daten. Das Geld soll in Klima-Projekte investiert werden. Tamara Marie Johnson

Darum gehts

Die App «Bits about Me» soll Userinnen und Usern helfen, ihre CO2-Bilanz zu senken. Mit der neuen Funktion werden Userinnen und User sogar belohnt und können gleichzeitig etwas gegen das schlechte Gewissen tun. Das Unternehmen weitet damit sein faires Datenhandelsmodell aus.

Aber was soll fairer Datenhandel bedeuten?

Anders als bei Google, Facebook und Co. können hier Nutzerinnen und Nutzer selbst über ihre persönlichen Daten bestimmen. Eine Art Fairtrade-Modell. Das Teilen von Daten hat auch einen Mehrwert. Anhand des Datenprofils berechnet die App den individuellen Treibhausgas-Verbrauch. Cumulus-Punkte, Coop-Supercard und Google-Standorte liefern Daten zum individuellen Konsummuster. «Je mehr Datenquellen der User oder die Userin mit der App verbindet, desto genauer wird der CO2-Fussabdruck», erklärt Bits-about-Me-CEO Christian Kunz.

Der so generierte Wert sei präziser und persönlicher im Vergleich zu standardisierten Online-Umfragen. «Ein wichtiger Aspekt, um auch tatsächlich eine Verhaltensänderung zu bewirken», merkt Kunz an. Die App zeige auf, wo Benutzerinnen und Benutzer ansetzen können, um ihren «Impact» auf das Klima zu reduzieren. Zum Beispiel, indem man auf importiertes Gemüse verzichtet. «Jedes bisschen hilft – gerade beim Lebensmitteleinkauf lässt sich der individuelle CO2-Fussabdruck stark verringern», fügt der Mitbegründer und Kommunikationschef Christophe Legendre an.

«Wir pflanzen keine Bäume»

Wer noch mehr tun will, kann sich neu auch an CO2-kompensierenden Projekten beteiligen, und zwar mit Geld, das man durch den Datenhandel verdient. Wer seine Zahlungsdaten teilt, erhält bei jedem Lebensmitteleinkauf ein Prozent Cashback. Dies wird direkt dem Bits-about-Me-Konto gutgeschrieben. «Maximal zehn Franken im Monat können ausgezahlt werden», so Kunz. Das Ziel sei aber, die Einnahmen direkt via App in Klimaprojekte zu investieren. «Wir pflanzen keine Bäume, wie das andere machen, denn das hat normalerweise keine grosse Wirkung.» Stattdessen arbeitet «Bits about Me» mit dem führenden Unternehmen in der Branche zusammen – Southpole. So könne gewährleistet werden, dass die Projekte auch das halten, was sie versprechen: möglichst viel CO2 zu neutralisieren.

Laut den Entwicklern könne durch die Investition in eines der Projekte der Lebensmittelverbrauch wieder ausgeglichen werden. Man sei jedoch noch nicht ganz so weit, den Kompensationsbetrag an die Klimabilanz der verschiedenen Lebensmittel anzupassen – man arbeite aber daran, so Kunz weiter.

Was passiert mit den «gespendeten» Daten?

In anonymisierter Form werden die Daten der Wissenschaft zur Verfügung gestellt. Die User-Daten finden sowohl Verwendung in der Marktforschung als auch in der Medizin. Gegenwärtig arbeitet das Start-up mit dem Berner Inselspital, der ETH Zürich und der Universität St. Gallen zusammen. Der Erlös aus der Kooperation zwischen «Bits about Me» und den Forschenden resultiert dann im rückerstatteten Einkaufswert für Userinnen und User.

