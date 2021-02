Die Footballer der Oldenburg Outlaws liessen sich ihre Haare abrasieren, weil ihr Fitnesscoach an Krebs erkrankte und durch die Chemotherapie seine Haare verlor.

SC Freiburg Profi Christian Günter rasiert sich die Haare aus Solidarität zu seiner an Krebs erkrankten Freundin.

Die Teamkollegen von Yeray Alvarez (Mitte) haben sich aus Solidarität eine Glatze rasiert. Der Spieler von Atletico Bilbao leidet an Krebs.

Letzte Woche lief der Brasilianer Allan Marques noch mit voller Haarpracht für den FC Everton auf. Am Sonntag postete er auf seinem Instagram-Account ein Foto, das ihn mit einer Glatze zeigt. Der Sohn des 30-jährigen Mittelfeldspielers leidet an einer Autoimmunerkrankung, bei der einem die Haare ausfallen. Laut Allan leidet sein Sohn (9) schon seit dem vierten Lebensjahr an der Krankheit.