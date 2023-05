BMW Concept Touring Coupé: Ein Z4 mit Dach

Im Innenraum der in Handarbeit gefertigten Studie sorgen präzise verarbeitete und belederte Oberflächen aus der berühmten italienischen Manufaktur Poltrona Frau für ein luxuriöses Ambiente. Dabei wurde der Innenraum horizontal in zwei Farbsegmente unterteilt: Im oberen Bereich soll ein ein dunkles Braun die Konzentration auf das Fahrgeschehen unterstützen, während ein helles Sattelbraun im unteren Bereich Wohnlichkeit und Wärme in den Innenraum bringen soll.

Die grau-braune Aussenlackierung «Sparkling Lario» wurde speziell für das Concept Touring Coupé kreiert. Mittels blauen Glasflakes erzeugt der Lack eine besondere Tiefenwirkung. Hinzu kommen Akzente im Farbton Silberbronze. Diese farblichen Akzente werden im 20-Speichen-Felgendesign weitergeführt – die exklusiven Leichtmetallräder sind in 20 Zoll an der Vorder- sowie in 21 Zoll an der Hinterachse ausgeführt.