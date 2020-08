vor 26min

St. Martin SG

Mit dieser Tanne wird falsche Werbung gemacht

An vielen Orten wird behauptet, die Fichte im Calfeisental sei die «dickste Tanne der Welt». Doch diese Aussage stimmt nicht. Eine noch dickere Tanne wurde schon lange an einem anderen Ort in der Schweiz entdeckt.

von Leo Butie

Hier siehst du die angeblich «dickste Tanne der Welt». Video: Leo Butie

Darum gehts Laut vielen Broschüren und Wandertipps steht die dickste Tanne der Welt in St. Martin im Calfeisental.

Diese Behauptung stammt von einer Meldung der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) aus dem Jahr 2003.

Doch bald darauf wurde eine noch dickere Tanne im Göscheneralptal vermessen.

Diese hält noch immer den Rekord.

Das scheint nur niemanden zu interessieren.

An vielen Orten ist von ihr zu lesen: der dickste Tanne der Welt. Diese steht angeblich im Calfeisental oberhalb des Walserdorfes St. Martin im hintersten Winkel des Kantons St. Gallen. So heisst es in zahlreichen Broschüren und bei Ausflugstipps.

Im Jahr 2003 beschrieb der Forscher Peter Brang von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) die Fichte im St. Galler Calfeisental. Der Brustumfang dieser Fichte misst 5,78 Meter, und sie ragt über 30 Meter hoch in die Luft. Die WSL beschrieb diese damals als «dickste Rottanne der Welt». Fortan wird sie als solche angepriesen, und Touristen werden unter anderem mit dieser Attraktion ins abgelegene St. Martin gelockt. Schon bald wurde der Rekord jedoch gebrochen.

1 / 10 Im Calfeisental, konkret in St. Martin SG, soll laut diversen Seiten und Broschüren die «dickste Tanne der Welt» stehen. Privat Vermessen wurde sie im Jahr 2003 und hatte damals einen Umfang von 5,78 Metern. Privat Die Masse sind imposant, doch eine Rekordtanne ist sie nicht. Privat

Die dickste Fichte steht im Göscheneralptal

Kurz nach der Bekanntmachung der Fichte in St. Martin meldeten sich jedoch Baumliebhaber, die noch dickere Exemplare gesichtet haben wollen. Eine davon ist die Fichte im Göscheneneralptal im Kanton Uri. Diese hat einen Umfang von 5,88 Metern und ist 41,5 Meter hoch. Damit schlägt sie also jene im Calfeisental. Das scheint nur noch niemand so wirklich mitbekommen zu haben.

Dass man bei Heidiland Tourismus mit der vermeintlich «dicksten Tanne der Welt» Werbung macht, stört im Kanton Uri allerdings nicht. «Das war uns gar nicht bewusst», sagt Soraya Sägesser, Mitarbeiterin der Gemeinde Göschenen. Man denke auch nicht, dass deswegen Touristen weggelockt werden. «Rund um Göschenen gibt es genug schöne Reiseziele für Touristen», weiss Sägesser. Die Riesenfichte sei bei den Einheimischen bekannt, doch sie stehe in sehr unwegsamem Gelände.

Bei der Heidiland Tourismus AG gibt man sich einsichtig. «Offensichtlich handelt es sich dabei ganz einfach um eine veraltete Information in unserem Tourenportal», sagt Mediensprecher Adrian Pfiffner. Wie viele Touristen nur wegen der Fichte ins Calfeisental reisen, lässt sich nicht eruieren. «Das Calfeisental ist generell ein sehr beliebtes Ziel von Naturfreunden und Ausflüglern», so Pfiffner. Man sei froh um Hinweise, wenn Angaben auf ihren Portalen nicht stimmten, und man passe veraltete Informationen nach einer entsprechenden Prüfung gerne an.

Versteckte Riesenbäume in der Schweiz

Zwar ist die Dicke eines Baumes imposant, aber da Bäume lebendige Wesen sind, kann der Umfang eines Baumes je nach den klimatischen Bedingungen schwanken. «Ein Baum wirkt wie ein Schwamm, der das Wasser im Boden aufsaugt, wobei sich sein Durchmesser vergrössert», so Matthias Brunner, unabhängiger Baumexperte. So schwanke der Durchmesser eines Baumes auch tagsüber. «Es kann auch sein, dass ein Baum im Frühling dicker ist als im Herbst des gleichen Jahres nach dem Zuwachs eines zusätzlichen Jahrrings, wenn die Messung im Herbst in eine ausgeprägte Trockenperiode fällt.»

Es komme auch darauf an, wo man den Umfang eines Baumes messe. Standard sei der sogenannte Brusthöhendurchmesser. «Üblicherweise wird der Durchmesser eines Baumes auf 1,3 Meter Höhe bergseits gemessen», erklärt Andreas Zingg, ehemaliger Mitarbeiter der WSL. So kann man sich sicher sein, dass alle Bäume einheitlich vermessen werden.