oktoberfest2022: Mit Dirndl und Lederhosen – die Wiesn sind auf Tiktok in vollem Gange

Auch die durch Tiktok an berühmt gewordenen Elevator Boys sind beim diesjährigen Oktoberfest mit dabei.

Nachdem das weltweit grösste Volksfest für zwei Jahre pausieren musste, freuen sich in diesem Jahr wieder Millionen von Besucherinnen und Besuchern auf knapp drei Wochen «Wiesn». Natürlich teilen Tiktok-Nutzerinnen und -Nutzer ihre Eindrücke des Oktoberfests mit ihren Communities. Neben dem Hashtag #wiesn, welcher bereits knapp 150 Millionen Aufrufe erzielte, wurde der Hashtag #oktoberfest sogar fast eine halbe Milliarde Mal angeklickt.

Welcher Oktoberfest-Typ bist Du?

Der Creator sandro.cap teilte kurz vor dem Start des diesjährigen Oktoberfestes ein Video mit der Tiktok-Community und stellte in diesem sieben verschiedene Arten von Münchern vor. Neben dem Gleichgültigen oder dem Überorganiserten darf in dieser Aufstellung auch der, der keine Lust hat, nicht fehlen.

Es ist angezapft!

Zur Eröffnung des Oktoberfestes ist der Anstich des ersten Bierfasses natürlich Pflichtprogramm. Die Tiktok-Userin Steffi alias _mrs.s._ war ganz vorne mit dabei und filmte den Oberbürgermeister Münchens, wie er mit drei Schlägen die Wiesn 2022 eröffnete. Mit diesem Video, in dem auch der Ministerpräsident Bayerns, Markus Söder, zu sehen ist, ging Steffi viral und erzielte über eine Million Views.

Den Wiesn-Besucherinnen und -Besuchern muss man offenbar nicht zwei Mal sagen, dass es losgeht. So stürmten Hunderte in Dirndl und Lederhosen Gekleidete am vergangenen Samstag auf die Theresienwiese.