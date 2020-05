Mit Disney-Filmen den Krebs bekämpfen

So läuft die Chemotherapie ab

Die an der Studie teilnehmenden Krebspatientinnen haben gemeinsam, dass sie alle drei bis vier Wochen zur Chemotherapie ins Spital kommen müssen. Diese dauert je nach Behandlung eineinhalb bis vier Stunden. Diese Zeit vertreiben sich die Patientinnen in der Regel mit schlafen, lesen, auf dem Handy spielen, tratschen oder stricken. Im Anschluss leiden viele unter heftigen Nebenwirkungen: Sie fühlen sich in der Regel müde und erschöpft, einige kämpfen mit Übelkeit, so Gynäkologin Sophie Pils: «Das liegt einfach daran, dass die Blutzellen im Körper kaputtgehen, und das ist für den Körper unglaublich anstrengend.»