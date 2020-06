St. Gallen

Mit drei Linien Kokain im Auto erwischt

Ein 19-Jähriger wurde in St. Gallen von einer Politesse mit drei bereiten Linien Kokain im Auto erwischt. Darauf flüchtete er. Das kommt ihn teuer zu stehen.



Ende April fuhr ein 19-Jähriger mit dem Auto in der Gessnerstrasse in St. Gallen, ganz in der Nähe des Naherholungsgebiets Drei Weieren, von der falschen Seite in eine Einbahnstrasse. Dabei wurde er von einer Politesse beobachtet, die gerade in der Umgebung die parkierten Autos in der blauen Zone kontrollierte. Die Sicherheitsassistentin der Stadtpolizei St. Gallen folgte dem Auto, das kurz darauf in einer anderen Strasse parkierte. Als die Frau den Lenker auf sein Fehlverhalten ansprach und durch das offene Fenster ins Auto sah, entdeckte sie auf der Mittelkonsole ein Stück Karton mit drei Linien weissem Pulver drauf, wie es im noch nicht rechtskräftigen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft heisst. Die Frau forderte deshalb über Funk eine Patrouille an. Offenbar passte das dem 19-Jährigen nicht: Er gab Gas und machte sich mit dem Auto, in dem noch zwei weitere Personen sassen, aus dem Staub.