Ukraine-Krieg : Ukrainische Spezialkräfte halfen bei Angriff auf Luftwaffenstützpunkten mit

Der Flugplatz Engels an der Wolga in Südrussland ist ein Stützpunkt für einige der russischen Langstreckenbomber mit nuklearer Bewaffnung, darunter die Tupolew-160 und Tupolew-95.

Russland hat ukrainische Drohnenangriffe für Explosionen auf zwei Luftwaffenstützpunkten der russischen Streitkräfte in Zentralrussland verantwortlich gemacht. Es ist der erste ukrainische Angriff auf russische Militäreinrichtungen so tief innerhalb des Landes. Am Montagmorgen habe «das Kiewer Regime versucht, den Djagilewo-Flugplatz in der Region Rjasan und den Engels-Flugplatz in der Region Saratow mit Drohnen sowjetischer Bauart zu treffen», erklärte das russische Verteidigungsministerium.