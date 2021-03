34 Katzen, ein alter Hund und ein Kaninchen in einem engen Käfig – das haben Tierschützerinnen kürzlich in einer zweistöckigen Wohnung in einer Gemeinde im Kanton Schaffhausen gefunden. «Der Hilferuf erreichte uns über Social Media», sagt Esther Geisser von NetAP. Verwandte seien auf der Suche nach Unterstützung gewesen.

Nach nur einem Tag waren die Tierschützerinnen von NetAP und Natys Tiere in Not vor Ort. Was sie antrafen, sei nichts für schwache Nerven. «Die Tiere waren teilweise sehr mager, mehrere Katzen hatten starken Durchfall und versäuberten sich nicht nur in den dafür vorgesehenen Katzenklos», berichtet Geisser. Die Tiere hätten zudem dringend tiermedizinische Versorgung gebraucht. «Fast alle hatten Parasiten.»