Im Welschland haben sich Vandalen an mehreren Fussballfeldern zu schaffen gemacht. So fanden die Waadtländer Vereine Vuarrens und Poliez-Pittet sowie der Freiburger Club Courgevaux in den letzten Monaten auf ihren Fussballfeldern breite, reifenähnliche Spuren auf.

Wie 20 Minutes schreibt, sind Vandalen mit einem 4x4 in alle Richtungen gefahren und haben die Sportplätze so unpassierbar gemacht. «Sie geben Vollgas und bremsen dann abrupt ab und hinterlassen überall tiefe Furchen», so ein Gemeindeangestellter von Etagnières in Waadt. Der Fussballplatz in Etagnières wurde bereits im Juni beschädigt und vor zwei Wochen fanden sie ihn erneut demoliert auf.