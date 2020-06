Mit einem Hauch von Shelby

Kommentar erfassen

Hans Meyerhans 18.06.2020, 12:37

Lieber ein Fahrzeug von AMAG,da ist Vorsprung durch Technik. Lieber ein effizienter 3 Zylinder Dieselmotor von VW,Audi,als so ein Benzischluckender Potenzschlitten,man darf ja eh nicht schneller als 120 km/h fahren und was bringt es mir in der Stadt wenn ein Auto von 0 auf 100 so wenige Sekunden braucht?Genau,nix.