Schweizer Game-Tracker

Mit einem Klick sieht die Welt, wie gut du bist

Der Berner Simon Lehmann hat mit Clutched.tv eine Internetseite programmiert, die deine besten Szenen von «Counter-Strike» direkt auf die Homepage lädt. Der Clou dabei: Du musst dafür kein Programm installieren, und deine Festplatte wird nicht zugemüllt.

Jeder, der schon mal ein Videospiel online gespielt hat, kennt das Problem: Du spielst wieder mal wie ein Gott, tötest jeden Gegner, sprintest durch die ganze Map, und am Schluss entschärfst du die Bombe, eine Mikrosekunde bevor sie explodiert. Du erzählst die unglaubliche Story deinen Kollegen, aber niemand glaubt dir. Diese Zeiten sind ab sofort dank Clutched.tv vorbei – eine Schweizer Erfindung.

Clutched.tv ist eine Cloud-basierte Website, die mit künstlicher Intelligenz deine gespielten Matchs in «Counter-Strike: Global Offensive» durchsucht und automatisch Highlight-Clips erstellt. So werden, nur wenige Minuten nachdem du einen Match auf der Wettkampfplattform Faceit gespielt hast, alle guten Szenen direkt auf Clutched.tv hochgeladen, und die ganze Welt kann sehen, was für ein «CS»-Gott du bist.