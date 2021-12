Unihockey-Nati - Mit einem «Stängeli» in den WM-Halbfinal

Bereits am Samstag geht es für die Nati um den Einzug in den WM-Final. «Wir sind im Fahrplan, aber es wird noch mehr kommen», sagte Julia Suter nach dem Spiel. Das muss es auch, denn morgen Samstag wartet im Halbfinal der Topfavorit Schweden. Die Titelverteidigerinnen zeigten sich bisher an der Heim-WM in bestechender Form und gewannen alle vier Partien deutlich. Sie streben den achten Titel in Folge an. Können sich die Schweizerinnen für die Finalniederlage vor zwei Jahren an der WM in Neuenburg revanchieren? Suter zeigt sich zuversichtlich: «Von Spiel zu Spiel haben immer wie mehr Dinge funktioniert und immer wie mehr Spielerinnen sind an ihr gewohntes Level herangekommen. Ich freue mich mega!»