1 / 3 Bruno Schnyder im Einsatz: Der Spurensicherungs-Pionier hat viele Brandermittlungen geführt. Privat Ein Fall bleibt ihm aber besonders in Erinnerung: Einmal hat Bruno Schnyder den Täter mit einem Wurstzipfel überführt. Privat Der 65-Jährige war 40 Jahre lang beim kriminaltechnischen Dienst, 20 davon als Leiter. Ende Mai wird er pensioniert. Privat

Darum gehts Der Spurensicherungs-Pionier Bruno Schnyder (65) aus dem Kanton Schwyz geht in Pension.

Er war fast 44 Jahre lang beim kriminaltechnischen Dienst, 20 Jahre als dessen Leiter.

DNA-Spuren haben seine Arbeit massgeblich verändert.

Manchmal sass er auch im Gericht, als «seine» Täter verurteilt wurden.

Wenn im Kanton Schwyz ein Kapitalverbrechen begangen wurde, war Bruno Schnyder für die physische Spurensicherung gefragt: Der 65-Jährige war 40 Jahre lang beim Kriminaltechnischen Dienst, 20 davon als Leiter. Ende Mai wird er pensioniert. «Bei einem Kapitalverbrechen waren wir oft tagelang an der Arbeit und haben jeden Quadratzentimeter abgesucht.»

In den 40 Jahren hat er viel gesehen: Von Tötungsdelikten über Brände bis zum einfachen Einbruch. «In meinem Berufsalltag sah ich viele schwere, tragische Fälle», sagt er zu 20 Minuten. «Es ist wichtig, dass man eine gute Basis hat und dass man dank Rückhalt in der Familie und dank der Kameradschaft unter den Polizistinnen und Polizisten alles verarbeiten kann.» Er sei immer gut aufgehoben gewesen. «Und einer meiner beiden Söhne ist auch Polizist geworden und beginnt nun auch als Kriminaltechniker – ich war ihm wohl ein gutes Beispiel.»

Der Einbrecher hätte lieber nicht nach der Wurst gegriffen

Wenn er zurückblickt, könne er von keinen lustigen Fällen erzählen. Und über seinen grössten Fall darf er nichts sagen, weil Prominente involviert waren und man einfache Rückschlüsse ziehen könnte.

Ein Fall bleibt ihm aber besonders in Erinnerung: Einmal hat Bruno Schnyder den Täter mit einem Wurstzipfel überführt. «Ein Einbrecher hatte wohl Hunger, deshalb hat er sich am Tatort im Kühlschrank an einer Wurst bedient. Doch wir haben den Wurstzipfel gefunden – mit seiner DNA dran!»

3D-Bilder von Tatorten und DNA-Spuren

Viel hat sich verändert in den letzten 40 Jahren. «Die Entwicklung war enorm. Die Computertechnik hat vieles ermöglicht in der Kriminaltechnik. Die ganze Vermessungstechnik in der Spurensicherung hat sich massiv entwickelt, allein die Fotokameras, aber auch die Drohnen. Und heute kann man 3D-Bilder von den Tatorten generieren.» Ein Quantensprung war auch das DNA-Gesetz. «Heute kann man damit viel mehr Täter fassen, aber auch Unschuldige entlasten.»

«Früher haben wir fast nur mit Fingerabdrücken, Mikrospuren, Schuhspurensicherung und Kleiderfasern gearbeitet. Heute kommt die DNA dazu. Aber mit den Fingerabdrücken und anderen physischen Spurensicherungen erzielen wir immer noch grosse Erfolge.» DNA sei als Ergänzung zu betrachten.

Früher viel mehr Brände

Die Kantonspolizei Schwyz war in Sachen Spurensicherung zudem ein Vorreiter. «2010 waren wir nach Luzern der zweite akkreditierte Kanton der Schweiz, der die ISO-Norm 17020 für die Spurensicherung bei der Tatortarbeit erfüllte», erzählt Schnyder. «Wir haben viel in die erforderliche Ausbildung investiert.»

Verändert hat sich auch die Brandermittlung. «Früher gab es viel mehr Brände, weil es viel mehr Holzhäuser gab. Heute gibt es andere Bauvorschriften. Aber die Brandursache ist schwieriger zu ermitteln – Holz war einfacher zu interpretieren.»

«Manchmal hätte der Täter mehr Jahre bekommen sollen»

Aus Neugier sass Bruno Schnyder bei manchen Fällen auch im Gerichtssaal, als «seine» Täter sich vor dem Richter verantworten mussten. «Ich musste nie als Zeuge aussagen, ich war nur dort, um zuzuhören. Wenn die Täterschaft verurteilt wurde, dachte ich manchmal ‹jawohl› – aber manchmal auch, dass er eine härtere Strafe hätte bekommen sollen. Schliesslich hatte ich ja die ganze Geschichte gekannt – aber Juristen werten das eine oder andere Detail halt manchmal anders.»

Wenn Bruno Schnyder zurückblickt, würde er dieselbe Berufswahl nochmals treffen. «Es war spannend. Am Morgen wusste man nie, was einen erwartet. Manchmal wurde man auch nachts oder am Wochenende abgerufen. Aber die Kriminaltechnik ist eine tolle Arbeit. Es ist schön, Erfolg zu haben, auf den arbeitet man ja hin. Am Schluss gewinnt die Gerechtigkeit. Vorausgesetzt, dass man die Methoden richtig angewendet und den richtigen Täter erwischt hat, damit er am Ende auch verurteilt werden kann.»

