Mit einer Alpine A110 im gelben Trikot auf die Tour de France

Nur wer in allen Disziplinen zu den Besten gehört, darf am Ende das berühmte Maillot jaune, das gelbe Trikot, tragen. Wir waren dieser Faszination auch auf der Spur. Allerdings nicht auf zwei, sondern auf vier Rädern, und zwar mit der neuen Alpine A110 Color Edition, einer Tochtermarke des französischen Autoherstellers Renault.

Zeitfahren in Anneau du Rhin

Los geht unsere Tour de France im nahen Elsass mit einem Zeitfahren. Auf der Rennstrecke Anneau du Rhin muss die Französin beweisen, ob sie das Zeug hat, gleich das gelbe Trikot zu erobern. Mit ihrem kurzen Radstand und dem 252 PS starken Mittelmotor erweist sich die Alpine als äusserst stabil, dreht sauber in die nächste Kurve ein und bringt die Kraft am Kurvenausgang souverän auf den Boden.

Schliesslich kommt am 1,1 Tonnen Leichtgewicht keiner so schnell vorbei.



Bergetappe nach Alp d’Huez

Kilometer fressen entlang der Loire

Sprint auf der Champs-Élysées

Und als wollte es die Alpine beweisen, stürzt sie sich sogar noch in den Schlussspurt, hält mit ihren 4,5 Sekunden lange mit den Besten in diesem Bereich mit. Am Schluss hat sich die Alpine das Maillot Jaune redlich verdient. Nur in Sachen Kofferraumvolumen hat sie mit ihren 196 Litern Fassungsvermögen geschwächelt. Aber wofür gibts an der Tour schliesslich Besenwagen?