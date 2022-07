Gewichtsdecke Erfahrung: Mit dieser Decke sind deine Schlafprobleme vorbei

Wie gut schläfst du?

Richtig schlecht. Ich habe Probleme beim Einschlafen und Durchschlafen. Wenn es heiss ist, nicht so gut, sonst ganz okay. Mal so, mal so. Kommt auf meinen Stresspegel und meine Gemütslage an. Meistens recht gut, zum Glück! Ich schlafe immer wie ein Baby.