Spendenaktion – «Mit einer solch hohen Summe haben wir nicht gerechnet»

Im bernischen Hindelbank stand in der Nacht auf den 26. Dezember ein Mehrfamilienhaus in Flammen. Die Bewohner, insgesamt 17 Personen, konnten sich allesamt retten. Viele verloren jedoch ihr ganzes Hab und Gut. Die Gemeinde hat daraufhin eine Spendenaktion gestartet. Bereits in den ersten fünf Tagen wurden dabei Geld- und Sachspenden im Wert von mehreren Tausend Franken gespendet. Gemäss Gemeindepräsident Daniel Wenger bewegt sich der Wert des gespendeten Betrags im unteren fünfstelligen Bereich. «Wir waren sehr überrascht über die Höhe des Betrags. Mit einer solch hohen Summe haben wir nach so kurzer Zeit nicht gerechnet. Wir sind gespannt, wie sich die Spendenaktion weiterentwickelt», sagt Wenger gegenüber 20 Minuten. Den genauen Betrag möchte er nicht nennen.