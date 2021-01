So funktioniert die Landesversorgung

Die Versorgung mit Gütern ist in der Schweiz in erster Linie Aufgabe der Wirtschaft. Erst in einer Krise, wenn die Wirtschaft die Versorgung nicht mehr sicherstellen kann, greift der Staat ein. Das war etwa 2018 der Fall, als der trockene Sommer zu einem sehr tiefen Wasserstand des Rheins führte und die Schiffe nicht mehr voll beladen werden konnten. Um die Versorgung sicherzustellen, wurde der Markt zusätzlich mit Diesel, Benzin, Flugpetrol und Stickstoffdünger aus den Pflichtlagern versorgt. Pflichtlagerfreigaben für Futtermittel und Speiseöle waren geplant, mussten dann aber nicht beansprucht werden. Die Pflichtlager sind ein wichtiger Teil der wirtschaftlichen Landesversorgung: In verschiedenen Lagern sind ständig Grundnahrungsmittel für mehrere Monate gelagert, dazu kommen etwa Benzin oder Treibstoffe für den Luftverkehr oder auch Medikamente. Auch diese Lager werden von privaten Firmen im Auftrag des Staats betrieben.