Zwei tote Jugendliche in Zollikerberg «Mit elf Jahren war er besser als erwachsene Rapper»

Ein junger Rapper und eine 15-jährige Jugendliche sind in Zollikerberg tot in einer Wohnung aufgefunden worden. Der junge Mann stand bereits als Bub im Musikstudio.

Zwei 15-jährige Jugendliche sind am Sonntag tot in der Wohnung des Zürcher Rappers Samir Jebeniani gefunden worden. Einer der beiden Jugendlichen ist der Stiefsohn des Musikers. Wie sein Stiefvater hat auch D.* gerappt. Sein Traum sei es gewesen, Rapper zu werden, sagte ein 16-jähriger Kollege von ihm zu 20 Minuten.

Wie Videos zeigen, stand D. bereits als Bub im Musikstudio. «Mami, du bist mir so wichtig. Ich will dir nur sagen, dass du alles richtig machst», rappt er ins Mikrofon. Wenn es ihm schlecht gehe, mache sie ihm warme Milch. «Ich wünsche dir nur das Allerbeste. Du bist die Allerbeste.» In einem anderen Video sagt er: «Ich bin sechs Jahre alt und zeige euch, wie man einen Beat macht.» Dann greift er in die Tasten und komponiert einen Beat.