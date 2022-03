Testspiel im Wembley – Mit Embolo, Xhaka und Fabian Frei – so startet die Nati im Wembley

Stammgoalie Yann Sommer fällt wegen einer Corona-Infektion aus, er befindet sich in Isolation. Seinen Platz übernimmt heute Jonas Omlin, der in Montpellier in der Ligue 1 eine starke Saison spielt. Am letzten Spieltag wurde er ins Team der Runde gewählt. Gegen den Kosovo am Dienstag hütet dann BVB-Goalie Gregor Kobel das Schweizer Tor. Wer die klare Nummer 2 hinter Sommer wird, wird sich gemäss Yakin erst im Rahmen der kommenden Nations League Kampagne entscheiden.