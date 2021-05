Miami (USA) : Mit ergaunerten Corona-Millionen Lamborghini gekauft – sechs Jahre Haft

Mit falschen Angaben erschlich sich ein US-Unternehmer fast 4 Millionen Dollar Corona-Hilfsgelder und verprasste sie. Nun muss David Hines (29) dafür lange hinter Gitter.

Nach Unfall aufgeflogen

Das US-Justizdepartement hat laut eigenen Angaben bereits 242 Personen in 173 Fällen wegen Verstoss gegen das Paycheck Protection Program PPP bzw. das Economic Injury Disaster Loan Program angeklagt. Erst am Freitag wurde in Kalifornien ein Mann festgenommen, der rund 5 Millionen Dollar Corona-Hilfe abgezockt und das Geld teils für Luxuswagen von Ferrari, Bentley and Lamborghini ausgegeben haben soll.