Live Weltmeisterschaft: Kann Dänemark den zehntausenden tunesischen Fans trotzen?

Vor jedem grossen Turnier wird gewerweisst. Wer kommt wie weit. Natürlich werden die grossen Namen wie Deutschland, England und Brasilien immer genannt. Ein paar mutige Stimmen sagen dieses Jahr aber auch: Dänemark. Die Dänen haben an der EM vor eineinhalb Jahren unglaublich stark aufgespielt und sind trotz dem Eriksen-Schockmoment bis in den Halbfinal vorgestossen. Christian Eriksen ist wieder zurück. Das Team wird noch immer angeführt von Simon Kjaer. Schlechter sind sie sicher nicht geworden seither. Mal schauen, was für die Skandinavier drin liegt.