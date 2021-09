Afghanistan - Mit Erlaubnis der Taliban bekämpft er den Hunger

Sohail Khan hat nur noch seine Mutter. Der Rest der Familie ist im Krieg in Afghanistan gestorben. Die Taliban kontrollierten seit Jahren die Stadt, in der Khan aufgewachsen ist, und haben es geschafft, Familienmitglieder für den Krieg gegen den Westen zu radikalisieren.

Als der inzwischen 29-Jährige in der Schweiz eine Aufenthaltsbewilligung erhielt, setzte er sich sofort selbstständig für Integration ein. Sein erstes Projekt waren Deutschkurse in Asylzentren. Inzwischen versorgt seine Hilfsorganisation «Education for Integration» mit über 60 Freiwilligen vor Ort in Afghanistan täglich 200 bis 300 Menschen mit Nahrung wie Wasser, Öl, Reis und Bohnen.