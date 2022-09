Roger Federers Rücktritt: Das sagt die 20-Minuten-Community

Am Donnerstag verkündet Roger Federer seinen Rücktritt vom Tennis an.

1500 Matches in über 24 Jahren, 20 Grand-Slam-Titel, 103 Turniersiege, 310 Wochen als Weltnummer 1 – und jetzt ist Schluss: Roger Federer tritt von der grossen Tennis-Bühne ab . Der Schweizer hat den Tennis hierzulande und weltweit geprägt. Der Laver Cup (23. –26. September 2022) soll sein letztes Turnier sein, danach wird er definitiv zurücktreten. Dies verkündete Federer am Donnerstagnachmittag in einer Video-Botschaft auf Instagram. In der Kommentarspalte überhäuft ihn die 20-Minuten-Community mit emotionalen Gratulationen und Wünschen für die Zukunft. Die Leser*innen sind traurig über die Neuigkeiten, der Grossteil kann den Entscheid des Maestros jedoch nachvollziehen:

«Bester und sympathischster Spieler aller Zeiten!»

«Eine Ära geht zu Ende! Es war toll, Roger!», kommentiert etwa User Strange_ste. «Er wird für immer der Grösste bleiben. Keiner hat den Tennis so verändert wie er», schreibt spider1979. «Danke Roger! Unsere Nummer eins für immer!», meint Haneburger2. «Er ist und bleibt ein Vollprofi», so User MurphysLaw.

«Selbst diesen Schritt setzt er mit Würde und viel Gespür für das eigentlich Wichtige im Leben um: Familie und Gesundheit! Und dieser Entscheid lässt ihn weiterhin so bodenständig erscheinen, ich mag ihn!», schreibt ein weiterer User. «Congrats! Mehr ist nicht zu sagen über den besten Botschafter, der die Schweiz je vertreten hat», so Chrottni. «Bester und sympathischster Spieler aller Zeiten! Danke Roger», sagt CH-Mike.

Ein strahlender Vertreter der Schweiz

Er sei nicht nur ein grossartiger Spieler, sondern auch ein Gentleman mit grossem Herz gewesen, so Betupfter. «Weiterhin zeichneten ihn sein fester Charakter und seine charismatische Freundlichkeit aus. Und last but not least war er oder ist er ein strahlender Vertreter der Schweiz.» Weltweit sei er geachtet, geliebt und ein grosses Vorbild. «Vielen Dank Roger Federer für viele Stunden spannenden Tennis, viele Emotionen und grosse Freude», meint Betupfter weiter.