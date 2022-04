Sexismus gegen Frauen in unserer Kommentarspalte

Warum wir diesen Kommentar nicht dulden : «Mit Frauen in der Armee haben die Heteros was zum Spielen»

1 / 8 Thema des Artikels: Die Schweizergarde will bald Frauen aufnehmen. Einschätzung 20 Minuten: Dieser Kommentar wurde abgelehnt, da er suggeriert, dass die Gardistinnen nicht für den Job, sondern für Sexspiele dort sind. Zudem könnte ihm Homophobie zugrunde liegen. 20 Minuten Thema des Artikels: Als Baby vertauschte Spanierin klagt auf drei Millionen. Einschätzung 20 Minuten: Das Wort «Hure» ist stark herabsetzend. Kommentare, die Fluchwörter enthalten, publizieren wir nicht. 20 Minuten Thema des Artikels: Die Schweizergarde will bald Frauen aufnehmen. Einschätzung 20 Minuten: Dieser Kommentar ist abwertend, da er suggeriert, dass die Gardistinnen nicht für den Job, sondern für Sexspiele dort sind. 20 Minuten

Darum gehts: Sexismus gegen Frauen ist im Netz ein grosses Problem.

In unserer Kommentarspalte tolerieren wir keinerlei Angriffe gegen Frauen.

Doch: Was werten wir eigentlich als sexistischen Kommentar – und welche Äusserungen sind zulässig?

Anhand von echten Beispielkommentaren, die nicht auf unserer Seite landen , zeigen wir dies oben in der Bildstrecke.

Die fachliche Beratung macht Sasha Rosenstein, Projektmitarbeiter Stop Hate Speech der Alliance F.

Ob auf der Strasse, im Büro oder abends im Ausgang: Sexismus gegen Frauen ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Eine Studie der Gesellschaft für Sozialforschung gsf.bern zeigt, dass mindestens jede zweite Frau schon einmal sexualisierte Gewalt erlebt hat. Auch im Netz sind Angriffe gegen Frauen ein grosses Problem: Laut Zahlen des Europarates wurden schon 26 Prozent der 18-24-jährigen Frauen online belästigt – und gemäss einer gross angelegten Studie von Amnesty International wird in den USA und in Grossbritannien alle 30 Sekunden ein Tweet publiziert, der einer Frau gegenüber aggressiv oder beleidigend ist. «Zu Online-Sexismus in der Schweiz existieren allerdings aktuell noch keine validen Daten», so Sasha Rosenstein, Projektverantwortlicher bei Alliance F. «Wir können aber leider nicht davon ausgehen, dass die Zahlen hierzulande tiefer sind.»



«Sexistische Äusserungen sind strafrechtlich nicht verboten»

20 Minuten toleriert in der Kommentarspalte keinerlei sexistische Beleidigungen. Doch: Was zählt eigentlich als sexistischer Inhalt? «Sexuell diskriminierende Äusserungen sind in der Schweiz nämlich strafrechtlich nicht verboten», so Rosenstein. «Sexismus beginnt nicht bei juristisch relevanten Kommentaren, sondern allgemein an der Stelle, an der eine Person aufgrund ihrer Identität, ihrem Geschlecht oder ihrem Erscheinungsbild abgewertet wird.»



Anhand von echten Beispielkommentaren zum Thema Sexismus gegen Frauen zeigen wir hier, warum wir gewisse Inhalte löschen, andere freischalten und warum es manchmal ganz knifflig wird, diese Entscheidung zu fällen. Zu Sensibilisierungszwecken zeigen wir oben in der Bildstrecke ausnahmsweise Äusserungen, die wir in unserer Kommentarspalte nicht veröffentlichen würden bzw. nie veröffentlicht haben. Während die Inhalte der Kommentare echt und so bei 20 Minuten eingegangen sind, sind die Namen der User*innen sowie die Kommentierdaten frei erfunden. Die fachliche Beratung macht Sasha Rosenstein, Projektmitarbeiter Stop Hate Speech der Alliance F.



«Sexismus beginnt nicht bei juristisch relevanten Kommentaren, sondern allgemein an der Stelle, an der eine Person aufgrund ihrer Identität, ihrem Geschlecht oder ihrem Erscheinungsbild abgewertet wird», so Sasha Rosenstein, Projektmitarbeiter Stop Hate Speech der Alliance F. Privat

Das gilt bei 20 Minuten

20 Minuten unterstützt die Gleichstellung von Mann und Frau und versucht, versteckten Sexismus zu vermeiden und strukturellen Sexismus nicht zu unterstützen. Deshalb werden Inhalte, die unter Sexismus fallen, nicht publiziert. Sexismus ist gemäss der Plattform Stop Hate Speech von Alliance F «[...] das Vorurteil oder die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder Gender. In unserer Gesellschaft mit vorwiegend männlich dominierter Machtstruktur richtet sich Sexismus am häufigsten gegen Frauen und Mädchen.»

Mini-Glossar Hate Speech Gemäss den Vereinten Nationen gibt es keine international gültige Definition von Hate Speech. Die Organisation definiert Hassrede als jede Art von Kommunikation, die eine Person oder Gruppe angreift oder sie sprachlich abwertet oder diskriminiert, etwa aufgrund ihrer Religion, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Nationalität, Rasse, Hautfarbe oder ihres Geschlechts. Counter Speech Laut dem Projekt Stop Hate Speech ist Counter Speech eine aktive Gegenrede, mit der gezielt auf Hate Speech reagiert werden kann. Beispiele dazu findest du auf der Projektwebsite.

