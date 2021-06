Wettschein des Jahres - Mit Fünf-Euro-Einsatz gewinnt ein Fussballfan über 100’000 Euro

In Niedersachsen (D) setzt ein Sportfan bei dem Wettanbieter Tipico fünf Euro auf einen Spielausgang von 3:3 bei beiden Spielen am Montagabend. Nach 90 Minuten steht es zwischen Spanien und Kroatien tatsächlich 3:3. Es folgt das Spiel Frankreich gegen die Schweiz . Nach weiteren dramatischen 90 Minuten ist klar – er lag mit seiner Wette goldrichtig.

In einem Video, das auf Instagram kursiert, steht er mit seinen Freunden in einer Tipico-Filiale und möchte seinen Gewinn und die Uhrzeit des Wetteinsatzes nochmals auf dem Bildschirm sehen. Er fragt in die Videoaufnahme: «Mama siehst du das?», und umarmt voller Freude den Mitarbeiter im Wettbüro. Mit dem Geld möchte er sich auf jeden Fall ein neues Auto kaufen, mit seiner Familie in die Ferien gehen und ihnen Geschenke machen.