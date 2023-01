Frankreich: Mit Gas befüllter Lastwagen explodiert im Grossraum Genf – 21 Verletzte

Ein mit Gas beladener Lastwagen ist am Freitag in Frankreich in der Nähe der Schweizer Grenze explodiert und hat 21 Menschen verletzt, zwei davon schwer. Ausserdem seien ein Dutzend umliegende Häuser beschädigt worden, teilte die Präfektur Haute-Savoie per Twitter mit. Wie die Zeitung «Le Dauphine» schreibt, seien einzelne Trümmer der Explosion laut Augenzeugen fast einen Kilometer entfernt wieder gelandet.