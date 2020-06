«GC glaubt nicht an Geister!»

Mit GC-Pappfans zurück in die Super League?

Am 19. Juni rollt der Ball in der Challenge League wieder – jedoch ohne Fans. Mithilfe von personalisierten Pappfiguren bietet GC seinen Fans die Möglichkeit, trotzdem im Stadion dabei zu sein.

Die Wiederaufnahme der beiden obersten Fussballligen der Schweiz wurde am Freitag beschlossen – die Spiele werdne jedoch bis auf Weiteres ohne Fans stattfinden. Mit dem Start der Challenge League am 19. Juni steigt auch der Grasshopper Club wieder ins Aufstiegsrennen ein. Da keine Fans im Stadion sein dürfen, rief der Rekordmeister die Aktion «GC glaubt nicht an Geister!» ins Leben. J eder Fan, Sponsor und Gönner hat die Möglichkeit , mit einer personalisierten Pappfigur symbolisch im Stadion anwesend zu sein. Die gleiche Idee wurde bereits erfolgreich von Borussia Mönchengladbach in der deutschen Bundesliga umgesetzt .