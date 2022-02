Vegetarisches Sternerestaurant

Bereits in der Vergangenheit gab es Gäste, die sagten «seid doch einfach ganz vegetarisch». Oder welche, die das Vegi-Gericht einer Person am Tisch viel spannender fanden als ihres mit Fleisch. Auch heute sehen unsere Gäste in einem Gemüse-Gericht ein neues Erlebnis. Fleisch ist vergleichbarer.

Ja, auch. Man schaut sich die Städte an und in Zürich etwa passiert viel, was die vegetarische und vegane Küche anbelangt. Wir finden cool, was unsere Freunde vom Restaurant Kle oder Starkoch Daniel Humm im Sinne des Veganismus machen – das inspiriert.