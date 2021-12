Henan : Mit Gesichtserkennung fahndet China gezielt nach ausländischen Journalisten

Die chinesische Provinz Henan will mit einem neuen System zur automatisierten Gesichtserkennung «verdächtige» Personen wie ausländische Journalisten und Studenten aufspüren. Die Firma, die dahinter steckt, will sich dazu nicht äussern.

Videoüberwachung ist in China allgegenwärtig. Nun soll in der Provinz Henan mit Gesichtserkennung auch nach Reportern und Studenten gefahndet werden.

Heikel dürfte es für jene Journalisten werden, die in der Kategorie «Entsorgung» landen.

Mit einem perfiden Überwachungssystem will China Reporter und Studenten verfolgen.

Unklar, ob System auch in anderen Provinzen zum Einsatz kommt

Journalisten werden in drei Kategorien nach Ampelfarben Rot, Gelb und Grün eingeteilt – um die Dringlichkeit der Nachverfolgung zu kennzeichnen. Die Gesichtserkennung muss laut Ausschreibung auch dann genau sein, wenn beobachtete Personen Gesichtsmasken oder Brillen tragen. Das Überwachungssystem sei «anders als alles», was Forscher bisher entdeckt hätten, berichtete die in den USA ansässige Forschungsfirma für Überwachungstechnologie IPVM, die auch die Ausschreibung online entdeckt hatte. Es gebe für Journalisten sogar eine Kategorie «Entsorgung».