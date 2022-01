Kemptthal - Mit gestohlenem Auto geflüchtet – Polizei stoppt zwei 19-Jährige auf A1

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau stellte am Dienstag um 11.45 Uhr in St. Margarethen ein gestohlenes Auto fest. Wie es in einer Mitteilung heisst, nahmen die Einsatzkräfte sofort mit Blaulicht und Sirene die Verfolgung auf. Der Autofahrer beschleunigte daraufhin sein Fahrzeug und flüchtete mit übersetzter Geschwindigkeit. Er fuhr via Lommis und Wängi bei Matzingen auf die Autobahn A1 in Richtung Zürich.