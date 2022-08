Rebstein SG: Mit gestohlenem Auto während Verfolgungsjagd nach Österreich geflüchtet

Bei einem Einbruch am vergangenen Dienstagabend in Marbach SG wurde ein Auto gestohlen. (Symbolbild)

In der Nacht zwischen dem 16. und dem 17. August wurde in Marbach eingebrochen.

In der Zeit zwischen dem Abend vom 16. August und dem Morgen vom 17. August ist eine unbekannte Täterschaft an der Staatstrasse in ein Restaurant eingebrochen. Durch das Aufschlagen der Terrassentür verschaffte sie sich unbefugten Zutritt zum Gebäude. Im Innern stahlen die Einbrecher Bargeld im Wert von mehreren Tausend Franken. Zudem nahm die Täterschaft einen Autoschlüssel mit und stahl das auf dem Parkplatz vor dem Gebäude stehende Auto.

Eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen erkannte kurz vor Mitternacht des 17. August das als gestohlen gemeldete Auto in Rebstein. Die Patrouille folgte dem Auto unauffällig auf der Hauptstrasse bis nach Altstätten. Dort wendete es beim Parkplatz der Rheintalbusse. Als die Polizisten das Auto anhalten wollten, flüchtete dieses auf derselben Route zurück. Dabei wurde die Geschwindigkeit massiv überschritten. Die Patrouille folgte dem Fluchtfahrzeug mit besonderen Warnsignalen. Die Weiterfahrt ging in Richtung Zollamt Au, wo das Auto die Absperrbacken durchstiess und weiterfuhr. In einem Quartier in Lustenau hielt das Auto an. Zu diesem Zeitpunkt hatten zwei Personen bereits zu Fuss die Flucht ergriffen.