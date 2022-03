Virales Bild in der Ukraine - Mit Gewehr und Lollipop – das Bild der Neunjährigen, die Russland trotzt

Ein Foto, das die Schrecken des Krieges in der Ukraine symbolisiert, geht viral: Das Bild zeigt ein ukrainisches Mädchen, das mit einem Lollipop im Mund und einer ungeladenen Schrotflinte in der Hand auf einer Fensterbank in einem vom russischen Feuer zerstörten Gebäude sitzt. Es trägt ein blau-gelbes Band in seinem Haar, die Farben der ukrainischen Flagge.