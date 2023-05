Härkingen SO: Mit gezogener Waffe – Polizei stoppt Lenker in gestohlenem Wagen

Am Freitag, 19. Mai 2023, kurz nach 16.30 Uhr, meldete die Kantonspolizei Aargau via Alarmzentrale der Kantonspolizei Solothurn eine Nacheile durch mehrere Polizeipatrouillen auf der Autobahn A1 in Richtung Bern. Im Kanton Aargau kam es vorgängig beinahe zu einer Kollision, worauf eine Automobilistin den riskanten Autolenker bei der Kantonspolizei Aargau meldete. In der Folge entzog sich der Automobilist diversen Aufforderungen zum Anhalten, fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit über die Autobahn und provozierte weitere gefährliche Fahrmanöver. In Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Aargau konnte der fehlbare Lenker und seine Beifahrerin kurz nach der Raststätte Gunzgen Nord auf Gemeindegebiet von Härkingen unter Waffenhoheit auf der Fahrbahn der Autobahn angehalten werden.