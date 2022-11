Dominique Aegerter: So feiert der Töff-Star seinen WM-Titel

In der nächsten Saison fährt der Töff-Star eine Klasse höher – nämlich in der Superbike-WM für das GRT-Yamaha-Team.

Was für ein Erfolg für Dominique Aegerter! Der Berner Töff-Fahrer verteidigt seinen Titel in der Supersport-WM vorzeitig und krönt damit eine fantastische Saison. Neben dem Gewinn der MotoE-Klasse ist der Titel bei der Supersport-WM schon sein zweiter grosser Erfolg in dieser Saison.